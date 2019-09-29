Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nde asayiş

17 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde asayiş, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir grubu tespit etti.

Ekipler, Filistin uyruklu 3 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Küçükbaş hayvan hırsızlığı

Babaeski ilçesinde bir ağıldan 5 küçükbaş hayvan çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Alpullu beldesinde sabah hayvanlarını beslemek amacıyla ağıla giden Ö.K, 5 küçükbaş hayvanının eksik olduğunu fark ederek durumu jandarma komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kırklareli, Filistin, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çevreci Greta'nın fotoğrafındaki pet şişe detayı büyük tepki çekti
Balina kusmuğundan tesbih yaptı! Siparişlere yetişemiyor Son Dakika: Muğla'nın Marmaris açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 12:08:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]