Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir grubu tespit etti.

Ekipler, Filistin uyruklu 3 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Küçükbaş hayvan hırsızlığı

Babaeski ilçesinde bir ağıldan 5 küçükbaş hayvan çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Alpullu beldesinde sabah hayvanlarını beslemek amacıyla ağıla giden Ö.K, 5 küçükbaş hayvanının eksik olduğunu fark ederek durumu jandarma komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.