Kırklareli'nde asayiş

Vize'de bir kişi Hint keneviri toplarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye köyünde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, ormanlık alanda yaptığı araştırmada, şüpheli S.U'yu kenevir toplarken suçüstü yakaladı.

5 kök Hint keneviri imha edilirken, S.U hakkında işlem başlatıldı.

Anız yangını

Lüleburgaz'da hasat sonrası tarlada kalan anızları yakan kişi hakkında işlem uygulandı.

Alacaoğlu köyünde yangın ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, hasat sonrası tarlayı temizlemek amacıyla H.Ş'nin anız yaktığını tespit etti.

Ekipler, yangına sebebiyet veren H.Ş. hakkında Çevre Kanunu kapsamında tutanak tuttu.

Tutanak, idari yaptırım uygulanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan Emirali köyünde de anız yangınına sebep olan İ.Ö hakkında işlem yapıldı.

Hayvan hırsızlığı

Babaeski ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla biri yabancı uyruklu iki kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alpullu beldesinde yaklaşık iki gün önce Ö.K'ya ait ağıldan 5 küçükbaş hayvanın çalındığı olayına ilişkin jandarma ekipleri başlattıkları soruşturmada, şüphelilerin kimlik bilgisini tespit etti.

H.K ile Afganistan uyruklu A.M.M'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olduğunu belirledi.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde yapılan operasyonda, iki şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri Hayrabolu Adliyesi'nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.