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Kırklareli'nde asayiş

10 dakika önce

Kırklareli'nde bir işçi, pres makinasına sıkıştırdığı parmağının kopması sonucu yaralandı.

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Kırklareli'nde bir işçi, pres makinasına sıkıştırdığı parmağının kopması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çalışan M.E, pres makinasına parmağını sıkıştırdı.

Parmağı kopan işçi M.E, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından kopan parmağının dikilmesi amacıyla Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Tüfek ve muşta ele geçirildi

Demirköy'de bir otomobilde tüfek, muşta ve fişek ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Kule mevkisinde asayiş denetimi yaptığı sırada, S.S, yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, havalı tüfek, 24 fişek ve bir muşta ele geçirildi.

Malzemelere el konurken, S.S. hakkında işlem başlatıldı.

-Şüpheli ölüm

Lüleburgaz'da bir kişi evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Oklalı köyünde dedesinin evinde misafir olarak kalan M.G, evde hareketsiz olarak bulundu.

Haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından M.G'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

-Ağaçtan düşen kişi yaralandı

Lüleburgaz'da ağaçtan ceviz topladığı sırada düşen kişi yaralandı.

Umurca köyünde evinin bahçesindeki ağaca çıkan Ş.T. ceviz topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.T. ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ş.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kırklareli, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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