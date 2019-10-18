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Kırklareli'nde asayiş

15 dakika önce

Babaeski'de 28 suçtan aranan şüpheli yakalandı.

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Babaeski'de 28 suçtan aranan şüpheli yakalandı.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü yakınlarında asayiş kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü B.K ile otomobilde bulunan M.Ç. ve B.K.'ya Genel Bilgi Tarama yapıldı.

Kasten öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal, basit yaralama, hırsızlık gibi çeşitli 28 suçtan aranması olduğu belirlenen B.K'nın 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Öte yandan otomobilde yapılan aramada, 50 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden aranması olan B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, otomobili sürücüsü B.K. ile M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mantardan zehirlenme

Demirköy ilçesinde mantar yiyen kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Limanköy köyünde A.İ. ormandan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra mide bulantısı şikayetiyle Demirköy Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu.

İlk müdahalesinin ardından zehirlendiği tespit edilen A.İ. Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

A.İ. tedavi altına alındı.

Kırklareli, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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