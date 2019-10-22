Kırklareli'nde asayiş

Kofçaz ilçesinde bir ağılda küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Terzidere köyünde ağılından bir otomobilin çıktığını fark eden besici Y.A, ağılını kontrol ettiğinde 7 küçükbaş hayvanının olmadığını fark etti.

İlçe Jandarma Komutanlığına durumu bildiren Y.A, şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturmada, Çeşmeköy mevkisinde A.D yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, küçükbaş hayvanlar ile av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Sürücü A.D ile yanındaki N.Y gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen hayvanlar sahibine teslim edildi.

Av tüfeğine el konuldu

Babaeski ilçesinde meskun mahalde av tüfeği ile ateş eden kişinin tüfeğine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Nadırlı köyünde komşusu A.T ile tartışan A.K, üzerinde taşıdığı av tüfeğiyle havaya ateş etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde iki boş kovan buldu.

A.K. hakkında meskun mahalde ateş etmekten işlem yapılarak, av tüfeğine el konuldu.

-Yüksekten düşme

Lüleburgaz'da kamyon kasasından düşen kişi yaralandı.

Sarımsaklı köyünde bir işletmede şoför olarak çalışan G.B, kamyonun kasasında branda örttüğü sırada düştü.

Yaralı, diğer işçilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

G.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zehirlenme

Vize ilçesinde iki kişi yediği mantardan zehirlendi.

Evrencik köyünde B.K. ile eşi R.K, ormandan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra mide bulantısı şikayetiyle Vize Devlet Hastanesine başvurdu.

Çiftin, yapılan muayenesinde yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edildi.

B.K ve R.K çifti, tedavi altına alındı.

Uyuşturucu operasyonu

Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar maddesi ile uyuşturucu öğütme makinesi ele geçirildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nadırlı köyünde H.K'nın evinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler şüpheliye ait evde yaptığı aramada, 35 gram esrar ile uyuşturucu maddeyi öğütme makinesi ele geçirdi.

Ayrıca aramada ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Gözaltına alınan H.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.