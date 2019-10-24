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Kırklareli'nde asayiş

5 dakika önce

Lüleburgaz'da evin çatısından düşen kişi yaralandı.

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Lüleburgaz'da evin çatısından düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Akçaköy'de K.S, evin çatısındaki kiremitleri onardığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan K.S, yakınlarının haber vermesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan K.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağaç hırsızlığı iddiası

Kırklareli'nde kavak ağaçlarının sahibinden habersiz kesilerek satıldığı iddia edildi.

İl Jandarma Komutanlığına müracaat eden M.Ç, Beypınar köyünde 140 kavak ağacının, kendisinden habersiz N.Ş tarafından kesilerek satıldığını ileri sürdü.

M.Ç, şikayetçi olurken, jandarma ekipleri N.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kırklareli, Lüleburgaz, Akçaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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