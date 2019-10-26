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Kırklareli'nde asayiş

1 saat önce

Kırklareli'nde mantar yiyen kişi zehirlendi.

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Kırklareli'nde mantar yiyen kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Yündalan köyünde M.D, ormandan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Kırklareli Devlet Hastanesine müracaat eden M.D'nin mantardan zehirlendiği tespit edildi.

M.D. tedavi altına alındı.

Hırsızlık

Babaeski'de çalıntı motosikletle hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Nacak Köyü'nde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, kaçış güzergahları üzerinde denetimde bulundu.

G.K yönetimindeki motosikleti durduran ekipler, şüphelinin üst aramasında iş yerinden çaldığı tespit edilen 195 lira ele geçirdi.

Motosikletin de kent merkezinden çalındığını belirleyen ekipler, G.K'yı gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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