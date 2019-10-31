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Kırklareli'nde asayiş

7 saat önce

Pehlivanköy'de bir kişi ölü bulundu.

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Pehlivanköy'de bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Aşağıova mevkisinde yerde hareketsiz kişiyi gören vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kişinin üzerinde arama yapan jandarma ekipleri, cesedin bir süredir yakınları tarafından kayıp olarak ihbar edilen 55 yaşındaki İ.S. olduğu tespit edildi.

İ.S'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zehirlenme

Kırklareli'nde mantar yiyen iki kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde M.A. ve F.D. ormandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Vize Devlet Hastanesine müracaat eden M.A. ve F.D.'nin mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli'nde asayiş denetiminde 89 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kıyıköy beldesi İSKİ mevkisinde asayiş denetiminde bulunan jandarma ekipleri, şüphe üzerine E.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, koltuk üzerindeki poşet içinde 89 gram kubar esrar ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü E.Ç ile otomobilde bulunan M.B, gözaltına alındı.

İki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Pehlivanköy, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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