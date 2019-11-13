Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Kıyıköy beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda, E.K, G.D, D.K. ve K.Ş gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 72 gram esrar ele geçirildi.
2 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti.
Ekipler, Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.