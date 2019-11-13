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Kırklareli'nde asayiş

6 saat önce

Vize ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Vize ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, E.K, G.D, D.K. ve K.Ş gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 72 gram esrar ele geçirildi.

2 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti.


Ekipler, Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli, Jandarma, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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