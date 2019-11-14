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Kırklareli'nde asayiş

6 saat önce

Kırklareli'nde aranması bulunan şüpheli yakalandı.

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Kırklareli'nde aranması bulunan şüpheli yakalandı.

Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan yakını E.Ç'yi ziyarete gelen F.E'nin yapılan kimlik sorgulamasında, "Bıçaklı veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma, bulundurma" suçundan aranmasının olduğu tespit edildi.

F.E. gözaltına alınarak işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Pınarhisar ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice köyündeki evinin bahçesinde badem ağaçlarını budayan R.N.E. dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

R.N.E. haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Mantar zehirlenmesi

Vize ilçesinde ormandan topladığı mantarları tüketen kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, F.Ö., Hamidiye köyünde ormandan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra mide bulantısı şikayeti ile Vize Devlet Hastanesine başvurdu.

F.Ö'nün yediği mantarlardan zehirlendiği tespit edilerek, tedavi altına alındı.

Pınarhisar, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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