Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Küçükkarıştıran beldesinde M.S'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yangında evde hasar oluştu.

Uyuşturucu operasyonu

Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Büyükkarıştıran beldesi girişinde yaptığı trafik uygulamasında E.C. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş 50,66 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili E.C, N.S, B.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.