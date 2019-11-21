Kırklareli'nde asayiş

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri S.C'yi Vize Devlet Hastanesine götürdü. S.C. hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çakıllı beldesindeki evinin çatısını onarmak isteyen S.C. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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