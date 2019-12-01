Kırklareli'nde asayiş

Babaeski'de bir otomobilde 27 litre kaçak içki ele geçirildi.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü köyünde yaptığı asayiş denetiminde, C.Ö yönetimindeki otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptığı aramada, 27 litre kaçak içki ele geçirdi.

Kaçak içkilere el konurken, C.Ö hakkında ÖTV Genel Tebliği kapsamında işlem yapıldı.

Kayıp kişi aranıyor

Vize ilçesinde kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Vize İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat eden A.P., kocası S.P'nin Kıyıköy beldesindeki evinden gezmeye çıkarak bir daha eve dönmediğini bildirdi.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, S.P'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, S.P'nin en son 24 Kasım tarihinde beldede görüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.