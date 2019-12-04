Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde asayiş

7 saat önce

Babaeski'de bir kişi, kendisini umreye götüreceğini söylediği kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Kırklareli'nde asayiş, System.String[]

Babaeski'de bir kişi, kendisini umreye götüreceğini söylediği kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti.

İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden A.U, ilçede bir tur firması sahibi A.E.G'ye, kendisini umreye götürmesi için 850 dolar verdiğini ileri sürdü.

A.E.G'ye bir haftadır ulaşamadığını ve işletmenin kapalı olduğunu ifade eden A.U, şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İş yerinden hırsızlık

Demirköy'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İğneada beldesinde İ.Ö, işletmesinin kapı kilidinin kırık olduğunu fark ederek durumu Demirköy Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İşletmede yapılan incelemede, rafta bulunan 11 şişe içkinin çalındığı belirlendi.

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelinin S.D. olduğunu tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı.

Demirköy, Babaeski, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı
Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:17:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]