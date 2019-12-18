Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika
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Kırklareli'nde asayiş

7 saat önce

Kırklareli'nde bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

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Kırklareli'nde bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Kapaklı köyünde yalnız yaşayan N.A'dan haber alamayan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Evin içerisine giren ekipler N.A'nın oturma odasında hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince N.A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından N.A'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Uyuşturucu madde ile yakalandılar

Vize ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kıyıköy beldesinde trafik ve asayiş uygulamasında Y.T.E. idaresindeki otomobili durdurarak kontrollerini yaptı.

Aramalarda otomobilde 27 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.T.E. ve E.D. gözaltına alındı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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