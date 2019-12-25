Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika
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Kırklareli'nde asayiş

6 saat önce

Lüleburgaz'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Lüleburgaz'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştran beldesinde S.S, lokantasındaki et kesme makinası, sadaka kutusu ve bazı eşyaların yerinde olmadığını fark etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na durumu bildiren S.S, şikayetçi oldu.

Ekipler bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin E.İ ve S.İ olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan iki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan çalınan malzemeler de işletme sahibi S.S'ye teslim edildi.

Aranması olan şüpheli cezaevi ziyaretinde yakalandı

Kırklareli'nde hırsızlık suçundan aranan şüpheli cezaevi ziyareti sırasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan arkadaşı A.S'yi ziyarete giden N.G'nin yapılan kimlik sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan N.G, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

62 gram uyuşturucu ele geçirildi

Vize'de uyuşturucu madde ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kıyıköy beldesi İSKİ mevkisinde asayiş denetiminde, şüpheli otomobillerde arama yapıldı.

3 farklı otomobilde yapılan aramada, 62 gram esrar ele geçirilirken, otomobillerde bulunan G.B, N.N.G, D.K, E.S.K, E.Ç, V.G ve E.E gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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