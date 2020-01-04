Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika
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Kırklareli'nde asayiş

6 saat önce

Kırklareli'nde bir ağılda çıkan yangında hasar oluştu.

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Kırklareli'nde bir ağılda çıkan yangında hasar oluştu.

Yoğuntaş köyünde Z.E'ye ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ağıldaki küçükbaş hayvanlar kısa sürede tahliye edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında ağıl kullanılamaz hale geldi.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Pınarhisar ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Poyralı köyünde A.A. evinin çatısını onarırken dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin yardımıyla Pınarhisar Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırklareli, Pınarhisar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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