Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alacaoğlu köyünde E.S. traktörün kabinini temizlerken, dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan E.S. Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Babaeski'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
Babaeski ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki Mısır uyruklu 3 düzensiz göçmeni tespit etti.
Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.