Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedaviye alındı.
Çeşmeköy'de F.Y ve eşi R.Y, baş ağrısı şikayetiyle Kırklareli Devlet Hastanesine başvurdu.
Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.
Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Define arayan 4 şüpheli yakalandı
Vize ilçesinde 4 şüpheli define ararken suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde Ç.Ç, Y.Y, H.A ve H.S'nin define aradığını tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.
Babaeski'de 72 litre kaçak içki ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutluköy'de H.T'nin yurt dışından kaçak içki getirerek piyasaya süreceği bilgisini aldı.
Ekipler, H.T'nin evinde ve otomobilinde yaptığı aramada, çeşitli markalarda Bulgaristan menşeili 72 litre kaçak içki buldu.
Olayla ilgili H.T gözaltına alındı, kaçak içkilere el konuldu.