Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika
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Kırklareli'nde asayiş

7 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

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Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti.


Ekipler, bölgede Irak uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Uyuşturucu madde ile yakalandı

Güvenlik güçleri, Babaeski ilçesinin Alpullu beldesindeki tren garında şüphe üzerine H.K'nın üzerinde arama yaptı.

Aramada 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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