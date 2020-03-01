Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Tatarköy'de G.B'ye ait evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Kısa sürede söndürülen yangın soncu evde hasar oluştu.

Sigaramatik ele geçirildi

Kırklareli'nde bir kahvehanede, ilgili mevzuatta kumar makinesi olarak tanımlanan sigaramatik ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geçitağzı köyünde E.K'ya ait kahvehanede sigaramatik olduğu ihbarını değerlendirdi.

Kahvehanede yapılan aramada içerisinde çeşitli markalarda bir miktar sigara bulunan sigaramatik cihazına el konuldu.

Olayla ilgili işlem başlatıldı.

Kaçak sigara yakalandı

Kırklareli'nde satışa hazır 220 dolu makaron ele geçirildi.

İnece beldesinde bir işletmede kaçak tütün satışının yapıldığını değerlendiren Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

A.K'ye ait işletmede yapılan aramada 220 dolu makaron bulundu.

Ele geçirilen tütünlere el konulurken, işletme sahibi A.K. hakkında işlem yapıldı.