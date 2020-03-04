Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

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Kırklareli'nde asayiş

7 saat önce

Vize ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ilacı içen kişi zehirlendi.

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Vize ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ilacı içen kişi zehirlendi.

Kıyıköy beldesinde M.Ç, boğaz ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle evde bulduğu ilaçtan içti.

Bir süre sonra rahatsızlanan M.Ç, ilacın son kullanma tarihinin geçtiğini fark ederek Saray Devlet Hastanesine müracaat etti.

İçtiği ilaçtan zehirlendiği tespit edilen M.Ç, tedavi altına alındı.

Uyuşturucu ele geçirildi

Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksicim köyü Gölet mevkisinde S.Ö idaresindeki otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobil sürücüsü S.Ö ile otomobilde bulunan M.A, O.E ve M.C'nin durumundan şüphelenerek otomobilde arama yaptı.

Aramada, peçeteye sarılı halde 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kıyıköy, Saray, Vize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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