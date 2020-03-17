Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kofçaz'da av tüfeği ile köpeği vurduğu iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığına müracaat eden Y.A, Terzidere köyünde evinin bahçesindeki köpeği, A.B'nin av tüfeği ile vurarak telef ettiğini ileri sürdü.

Y.A'nın şikayeti üzerine ekipler, A.B'nin evinde arama yaptı.

Aramada ele geçirilen av tüfeğine el konurken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Dolandırıcılık iddiası

Babaeski'de bir kişi, kimlik bilgilerinin kullanılarak faturalı sim kartları alındığı iddiasında bulundu.

Alpullu beldesinde N.A, yaklaşık bir yıl önce iş yerine gelen bir firma görevlisi P.T ile sabit hat açması için kimlik fotokopisi vererek dosya imzaladığını belirtti.

Verdiği evrakların başka faturalı sim kartları açılarak yüksek miktarlarda borç yapıldığını ileri süren N.A, şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan P.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.