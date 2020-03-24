Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

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Kırklareli'nde asayiş

7 saat önce

Babaeski'de bir otomobilde pompalı tüfek, silah ve muşta ele geçirildi.

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Babaeski'de bir otomobilde pompalı tüfek, silah ve muşta ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terzili köyü yakınlarındaki kontrollerde, E.D yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada pompalı tüfek, silah, 2 şarjör, 14 mermi ve muşta bulundu.

Gözaltına alınan sürücü E.D. ile otomobildeki F.K, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde durdurduğu otomobilde yaptığı aramada şeffaf poşette 25 gram kubar esrar ele geçirdi.

Otomobildeki sürücü E.Ş. ile A.E. ve S.M. gözaltına alındı.

Jandarma, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:42 Kaynak: AA

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