Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde gazyağı içen kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Demircihalil köyünde Ü.T, su zannederek soba yakmak için kullandığı gaz yağını yanlışlıkla içti.

Bir süre sonra rahatsızlanan Ü.T, yakınları tarafından Lüleburgaz'da özel bir hastaneye götürüldü.

Zehirlendiği belirlenen Ü.T, tedavi altına alındı.

Uyuşturucu ele geçirildi

Vize'de bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Vize ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobil içinde uyuşturucu kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Kıyıköy beldesinde İSKİ bölgesinde S.T yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 27 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü S.T ile otomobilde bulunan F.A, M.A, E.Ş ve U.H işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.