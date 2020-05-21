Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kızılcıkdere köyünde N.H'nin evinin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kırklareli 'nde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

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