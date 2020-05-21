Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Kızılcıkdere köyünde N.H'nin evinin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
Yüksekten düşen kişi yaralandı
Babaeski ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Karahalil beldesinde evinin çatısını onaran A.D. dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılan A.D. tedavi altına alındı.