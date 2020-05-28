Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan kişi 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Demirköy ilçesine bağlı Avcılar köyünde E.Ç, çalıştığı çiftliğe gittiği sırada aracının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı.
Aracını bırakıp yaya olarak gitmeye çalışan E.Ç, ormanlık alanda kaybolduğunu fark etmesi üzerine iş yeri sahiplerine durumu bildirdi.
Kırklareli Valiliği Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
E.Ç, çiftliğe yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.
Yüksekten düşme
Babaeski ilçesinde merdivenden düşen kişi yaralandı.
Karacaoğlan köyünde G.G, evinin bahçe duvarını onardığı sırada dengesini kaybetti.
Merdivenden düşen G.G, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.