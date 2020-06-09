Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Demirköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 188 kutu uyarıcı hap ele geçirildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri İğneada beldesinde B.S'ye ait park halindeki otomobilde yaptığı aramada 188 kutu uyarıcı hap buldu.
Olayla ilgili B.S. gözaltına alındı.
Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Balkaya köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenlendiği operasyonda Y.Ö, E.Ö. ve M.E'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.