Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Ekipler, düzenlendiği operasyonda Y.Ö, E.Ö. ve M.E'yi suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Balkaya köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Olayla ilgili B.S. gözaltına alındı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri İğneada beldesinde B.S'ye ait park halindeki otomobilde yaptığı aramada 188 kutu uyarıcı hap buldu.

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