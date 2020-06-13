Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde arazide kendiliğinden yetişen 172 kök Hint keneviri imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnece beldesinde yol kenarında kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.
Bölgede yapılan incelemede 172 kök Hint keneviri tespit edildi.
Ekipler, kenevir bitkilerinden numune aldı, diğerlerini olay yerinde imha etti.
Kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Demirköy ile Vize ilçelerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, suçüstü yakaladığı R.B. Ş.G. M.C, R.D. ve İ.B'yi gözaltına aldı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.