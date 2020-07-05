Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Vize'de 19 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesinde kaçak içki satışının yapıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Otomobil ile O.A ve A.K'nın kaçak içki sattığını belirleyen ekipler, otomobilde arama yaptı.

Çeşitli markalarda 19 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, O.A ve A.K gözaltına alındı.

İki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonu

Vize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesindeki asayiş denetiminde Liman ve İSKİ yol ayrımı mevkisinde hareketlerinden şüphelendiği O.K, B.K ve A.T'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada üç şüphelinin üzerinden 26 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.