Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Tedavi altına alınan M.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralanan çocuk, ailesi tarafından Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Sivriler köyünde M.Ç, evinin balkonunda oynadığı sırada yaklaşık bir metre yükseklikten düştü.

Demirköy 'de balkonundan düşen çocuk yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Parmağı kopan H.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcıkdere köyünde H.T, balta ile odun kestiği sırada parmağı odunların arasına sıkıştırdı.

Kırklareli 'nde bir kişi odun kestiği sırada parmağının kopması sonucu yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 12:15

Kaynak: AA

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