Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Çevredeki vatandaşlar tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen Y.K. tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul köyünde erik toplamak için ağaca çıkan Y.K. dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

O.Ü'nün cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri O.Ü'yü traktörün altından çıkarttı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde Ö.Ü'nün idaresindeki odun yüklü traktör ormanlık alanda devildi.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 08:49

Kaynak: AA

Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,

AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız

Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık

TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı

Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz