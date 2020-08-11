Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza uyguladı.

Ekipler, Demirköy ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslarla uyarıyor.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:09

Kaynak: AA

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