Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yörükbayır köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, ormanlık alan içerisinde düzenlendiği operasyonda B.G, S.G, A.A. ve H.A'yı suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın çatısına merdiven ile çıkmayan çalışan S.A. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

S.A. diğer işçilerin yardımı ile götürüldüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 kişiye ceza kesildi

Babaeski ilçesinde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 kişiye bin 600 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Alpullu ve Büyükmandıra beldelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığı belirlenen 2 kişiye 900'er lira ceza yazdı.