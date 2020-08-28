Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Vize'de cezaevinden tahliye olacak hükümlünün yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğu Vize Kapalı Cezaevi'nden tahliye olacak Y.K'nın yapılan kimlik sorgulamasında yoklama kaçağı olarak arandığı belirlendi.
Cezaevinden tahliye edilen Y.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından askerlik şubesine teslim edildi.
Yüksekten düşme
Pınarhisar ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Çayırdere köyünde kızılcık toplamak için ağaca çıkan E.K, dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan E.K, 112 ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan E.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:53 - Kaynak: AA
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