Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde yoklama kaçağı olan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan F.T'yi ziyarete giden İ.E'nin yapılan kimlik sorgulamasında yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi.

İ.E, polis merkezindeki işlemlerinin ardından askerlik şubesine teslim edildi.

Otomobil yangını

Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Umutca Köyü yakınlarında, B.H.A yönetimindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilin yandığını fark eden B.H.A, otomobili durdurarak, durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, otomobilde maddi hasar meydana geldi.