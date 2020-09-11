Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde asayiş

Babaeski ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Babaeski ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Kuleli Köyü yakınlarında, H.A yönetimindeki kamyonetin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyonetin yandığını fark eden H.A, kamyoneti durdurarak, durumu Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, kamyonette maddi hasar meydana geldi. Uyuşturucu ele geçirildi Vize ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi Alınan bilgiye göre, Çakıllı beldesinde denetimde bulunan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendiği C.A'yı durdurarak üst araması yaptı. Şüphelinin üzerinden 3 gram esrar, 1 gram metamfetamin ile 2 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Anız yangını Lüleburgaz ilçesinde tarladaki anızları yakan bir kişi hakkında işlem başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ertuğrul Köyü'nde anız yangını olduğu ihbarını değerlendirdi. Bölgede çalışma yapan ekipler, M.Ö'nün tarlasını hasat ettikten sonra yaktığı bilgisine ulaştı. Yangın, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Jandarma ekipleri ise M.Ö. hakkında "Taksirle Orman Yangınına Sebebiyet Verme" suçundan işlem başlattı.

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