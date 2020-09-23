Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Vize ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıyıköy beldesinde yaptıkları asayiş denetiminde, M.Ç yönetimindeki otomobil şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 9 gram esrar ele geçirildi.

Olayla İlgili otomobil sürücüsü M.Ç ile otomobilde bulunan B.T, G.M.Ş, E.K, ve M.B.L gözaltına alındı.

Vize Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Aranan şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde yaralama suçundan aranması olan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kasten öldürme suçundan tutuklu oğlu E.K'yı ziyarete giden C.K, yapılan GBT sorgulamasında aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.K, Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi'ne götürüldü.