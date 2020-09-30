Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Demirköy'de yediği peynirden zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Avcılar köyünde E.A ve E.A evlerinde yaptıkları peynirden yedikten sonra rahatsızlandı.
Vize Devlet Hastanesine müracaat eden iki kişinin zehirlendiği belirlendi.
E.A ve E.A, tedavi altına alındı.
Hırsızlık iddiası
Vize ilçesinde bir büfeden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çakıllı beldesinde A.T, işyerini açtığı sırada pencerenin açık olduğunu fark etti.
Durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildiren A.T, iş yerinde yaptığı kontrolde 20 şişe içkinin çalındığını belirledi.
A.T şikayetçi olurken, jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin C.İ ve E.K olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:37 - Kaynak: AA
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