Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

A.T şikayetçi olurken, jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin C.İ ve E.K olduğunu belirledi.

Çakıllı beldesinde A.T, işyerini açtığı sırada pencerenin açık olduğunu fark etti.

Vize ilçesinde bir büfeden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Vize Devlet Hastanesine müracaat eden iki kişinin zehirlendiği belirlendi.

Avcılar köyünde E.A ve E.A evlerinde yaptıkları peynirden yedikten sonra rahatsızlandı.

Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu