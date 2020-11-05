Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 yaş üzeri vatandaşların kahvehanede oturmalarının yasaklanması üzerine denetimlerde bulundu.
Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesindeki kahvehaneleri denetleyen ekipler, kurala uymayan vatandaşlar ile işletme sahiplerine 3 bin 150'şer lira ceza kesti.
Aranan kişi yakalandı
Kırklareli'nde aranan kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü Y.Ö'yü ziyarete gelen G.T'nin sorgusunda hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
G.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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