Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde asayiş

Demirköy ilçesinde otomobil ile seyir halindeyken ormanlık alana şişe atan kişi hakkında tutanak hazırlandı.

Demirköy ilçesinde otomobil ile seyir halindeyken ormanlık alana şişe atan kişi hakkında tutanak hazırlandı. Alınan bilgiye göre, Balaban köyünde sürücü Ö.İ'nin otomobilin camında içki şişesini ormanlık alana attığını gören jandarma ekipleri otomobili durdurdu. Ö.İ. hakkında çevreyi kirlettiği gerekçesiyle hazırlanan tutanak Demirköy Kaymakamlığına gönderildi. Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı Kırklareli'nde bir binadan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kızılcıkdere köyünde bir binanın demir korkuluklarının spiral makinesi ile kesildiğini fark eden jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler F.Ç'nin demirleri çaldığını tespit etti. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

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