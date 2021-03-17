Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Babaeski ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetiminde, maske takmayan vatandaşların olduğu belirlendi.

Bu kişilere toplam 2 bin 700 lira ceza uygulayan ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.

İzinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.