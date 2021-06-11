Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halinde alev alan tırın lastiği itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TEM otoyolunun Sakızköy mevkisinde Necati Çakır idaresindeki 39 ABJ 026 plakalı tırın lastiği patladı.
Sürtünme nedeniyle alev alan lastiğin yandığını fark eden sürücü aracını kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yüksekten düşen kişi yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde yaşayan A.B. evinin çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.
Yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen A.B. tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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