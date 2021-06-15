Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

İğneada Belediyesinden yapılan açıklamada, İller Bankası desteği ile yapılan tesiste henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Kırklareli'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurpınar köyünde Y.T. evinin çatısındaki kiremitleri onarırken dengesini kaybederek yere düştü.

Y.T. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.