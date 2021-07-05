Babaeski'de elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.F.V. garaj içerisindeki oyun oynadığı sırada çiviyi prize sokması sonucu elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan Ö.F.V, yakınları tarafından Babaeski Devlet Hastanesi'ne görüldü.
Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Ekipler, Irak uyruklu göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika