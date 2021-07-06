Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Vize ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Soğucak köyünde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Vize Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Yangınla ilgili Vize Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.
Arı sokan kişi tedavi altına alındı
Pınarhisar'da arıların sokması sonucu rahatsızlanan kişi tedavi altına alındı.
Erenler köyünde İ.E.İ'ye ait arılığın yanından geçen M.D'yi arılar soktu.
Bir süre sonra rahatsızlanan M.D'nin vücudunda şişlikler oluştu. Pınarhisar Devlet Hastanesine götürülen M.D'nin tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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