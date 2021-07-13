Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Kepirtepe mevkisinde Hüseyin Zeren yönetimindeki 39 SV 122 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden dumanlar çıktığını fark eden Zeren, yol kenarına park ederek durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi. Ayçiçeği tarlasında 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasında 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde İ.Ç ve Ş.Ö'ye ait ayçiçeği ekili tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı. Bölgede yapılan incelemede 60-200 santimetre boylarındaki 225 bin kök Hint keneviri tespit edildi. Jandarma ekiplerince sökülen kenevirler, olay yerinde yakılarak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığına götürülen İ.Ç ve Ş.Ö'nün ise ifadesine başvuruldu. Karantinada olması gereken kişi piknik yaparken yakalandı Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, piknik yaparken yakalandı. Alınan bilgiye göre, Balaban köyü Avcı Şevko mevkisindeki piknik alanında denetimde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piknik yapan vatandaşlara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda bulundu. Jandarma ekipleri, piknik yapan E.O'nun Kovid-19 pozitif tanısı sebebiyle karantina olması gerektiğini tespit etti. Karantina ihlalinden dolayı E.O hakkında tutanak düzenlenirken, 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. E.O, filyasyon ekiplerince evine bırakıldı.

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