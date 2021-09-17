Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde üstüne tomruk düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutbey köyündeki mobilya fabrikasında çalışan B.G'nin üstüne kamyondan tomruk düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri B.G'yi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yaralının tedavine devam ediliyor.
Ayağından iş makinesi geçen kişi yaralandı
Vize ilçesinde ayağından paletli kepçe geçen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çakıllı beldesinde yol yapım şantiyesinde işçi olarak çalışan M.S.Ö'nün sağ ayağından iş makinesi geçti.
Yaralanan M.S.Ö. 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
750 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir tarlada 750 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Düğüncülü köyünde tarlada kendiliğinden yetiştiği belirtilen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.
Bölgede yapılan incelemede 30-120 santimetre boylarında 750 kök Hint keneviri tespit edildi.
Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.
Tarla sahibi, ifadesine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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