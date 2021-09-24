Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Olayla ilgili T.S. gözaltına alındı.

Ekipler şüphelinin evinde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ahmetbey beldesinde T.S'nin evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Olayla ilgili B.G. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada bagajında 49 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karamesutlu köyü TEM otoyolu gişelerinde uygulama yapan ekipler B.G'nin yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

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