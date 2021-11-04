Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Babaeski ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesinde R.O, açık unutulduğu iddia edilen ocağı yakmak istemesi sonucu mutfakta biriken gaz parladı.
Vücudunda yanıklar oluşan R.O. 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
R.O, tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yüksekten düşen kişi yaralandı
Pınarhisar ilçesinde merdivenlerden düşen kişi yaralandı.
Çayırdere köyünde N.K, evine çıktığı sırada dengelsini kaybederek merdivenlerden düştü.
Yaralanan N.K, durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından N.K, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
N.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Vize'de bir evde yangın sonucu maddi hasar oluştu
Vize'de bir evin çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Evrenli köyünde R.A evinin bacasını temizlemek amacıyla bacaya döktüğü yağı ateşlemesi sonucu çatıda yangın çıktı.
Vize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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