Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Vize 'de bir evde yangın sonucu maddi hasar oluştu

İlk müdahalesinin ardından N.K, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edildi.

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